На проспекті Шевченка в Одесі у ніч на 24 березня водій BMW влетів у припарковане авто, а тоді в опору лінії електропередач. Під час моторошної аварії загинули молоді хлопець та дівчина – діти впливових одеських бізнесменів.

22-річний хлопець за кермом BMW втратив керування та на шаленій швидкості врізався у припаркований Hyundai Sonata. Після удару іномарку розвернуло та викинуло на опору лінії електропередач.

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33-річна пасажирка загинула одразу, а 22-річний водій помер у лікарні. Одразу після удаду BMW загорівся. Машину "буквально розірвало на частини" – уламки розлетілися на десятки метрів.

За кермом елітного авто BMW X6 був Шаміль Гаджиєв. Його батько Газанфар Гаджиєв є власником нічного клубу Bono в Аркадії, а брат Раміль Гаджиєв – чемпіон світу з боксу, пише "Думська".



Загиблий в ДТП в Одесі Шаміль Гаджиєв



Загиблий у ДТП в Одесі Шаміль Гаджиєв з братом-боксером Рамілем

Пасажиркою іномарки була виявилася Вікторія Кравченко. Вона є дочкою Валерія Кравченка – власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". Раніше йому належав також готель "Моцарт". У загиблої Вікторії залишилися двоє дітей.

Очевидці розповіли, що загиблі на своєму авто влаштували гонку вулицями Одеси з водієм Porsche.

Родичі та друзі загиблих несуть до місця аварії квіти.



В Одесі трапилася моторошна ДТП