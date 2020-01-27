09:30
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      У житловому будинку у Харкові вибухнула граната: чоловік загинув

      305 Читать новость на русском
      У житловому будинку у Харкові вибухнула граната / news.lviv-company.in.ua

      В одній з квартир будинка на вулиці Світлій, що у Харкові, пролунав вибух. Інцидент трапився 26 січня. Як зазначили у поліції, вибух спричинила граната "РГД-5".

      Внаслідок вибуху загинув 63-річний чоловік, що мешкав у квартирі, повідомили у Нацполіції.

      До теми: Біля житлового будинку пролунав вибух на Хмельниччині: є загиблий

      Правоохоронці зазначили, що напередодні чоловік погрожував звести рахунки із життям. Тож нині поліція відкрила кримінальну справу за фактом самогубства.


      Вибух у квартирі у Харкові / Фото: Нацполіція

      "РГД-5" – це радянська ручна граната, що має дальність ураження 15 – 20 метрів. Її взяли на озброєння у радянській армії понад півстоліття тому, і вона досі використовується у багатьох арміях світу.


      Рештки гранати / Фото: Нацполіція


      У житловому будинку у Харкові вибухнула граната / Фото: Нацполіція

      Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      сьогодні
      9105
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Вибух Новини Харкова Кримінал Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:20 Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні
      Юлія Поскробок 84
      сьогодні , 08:48 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця 918
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      6805
      сьогодні , 08:40 Росії загрожує розпад, – Aktuality
      Блоги 538
      сьогодні , 07:00 Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      9105
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук