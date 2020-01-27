У житловому будинку у Харкові вибухнула граната: чоловік загинув

В одній з квартир будинка на вулиці Світлій, що у Харкові, пролунав вибух. Інцидент трапився 26 січня. Як зазначили у поліції, вибух спричинила граната "РГД-5".

Внаслідок вибуху загинув 63-річний чоловік, що мешкав у квартирі, повідомили у Нацполіції. До теми: Біля житлового будинку пролунав вибух на Хмельниччині: є загиблий Правоохоронці зазначили, що напередодні чоловік погрожував звести рахунки із життям. Тож нині поліція відкрила кримінальну справу за фактом самогубства.

Вибух у квартирі у Харкові / Фото: Нацполіція "РГД-5" – це радянська ручна граната, що має дальність ураження 15 – 20 метрів. Її взяли на озброєння у радянській армії понад півстоліття тому, і вона досі використовується у багатьох арміях світу.

Рештки гранати / Фото: Нацполіція

У житловому будинку у Харкові вибухнула граната / Фото: Нацполіція