Uber безкоштовно довозитиме американців до пунктів вакцинації, – Голос Америки

Адміністрація Джо Байдена анонсувала нову кампанію з заохочення американців щепитися від COVID-19, у межах якої Uber і Lyft безкоштовно довозитимуть людей до пунктів вакцинації. Очікується, що ініціатива почне працювати протягом наступних 2 тижнів.

У Білому Домі заявили, таким чином компанії усувають потенційну перешкоду на шляху до отримання щеплення. Зараз у Сполучених Штатах принаймні одну дозу вакцини отримали вже 46% населення. Повністю вакциновані – 35%.

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У США оголосили результати лотереї "зелена карта" 2022

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив результати лотереї "зелена карта" 2022. У 2021 році розігрувалося 55 тисяч дозволів на проживання у США. Українці – лідери серед європейців за кількістю заявок і переможців. З кожним роком зростає кількість тих, хто грає та перемагає. У 2020 році перемогли 5 604 українці. Тоді серед країн Європи Україна посіла друге місце.

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