У США розпочався суд над експоліцейським, підозрюваним у вбивстві Флойда

У Сполучених Штатах Америки розпочався розгляд по суті справи колишнього поліцейського Дерека Шовіна. Його підозрюють у вбивстві темношкірого американця Джордж Флойда, що призвело до масових протестів.

Розгляд справи проводиться в суді округу Хеннепін, що в штаті Міннесота. Довкола суду перед розглядом встановили паркан і бетонну огорожу.

До слова З труною та квітами: у США люди вийшли на акцію перед судом щодо вбивства Флойда – фото

Влада боялася масових демонстрацій через початок розгляду справи по суті. До слова, саме так і сталося, адже під будівлю суду напередодні прийшли сотні людей і принесли з собою труну.

Деталі судового процесу

Передовсім сторони процесу мають обрати членів журі – 12 основних і 2 запасних.

Найімовірніше, зі вступним словом захист або обвинувачення зможуть виступити не раніше як 29 березня.

Крім того, можуть змінити терміни розгляду. Адже раніше апеляційний суд постановив, що слід переглянути рішення, що стосується зняття частини звинувачень з Шовіна.

Підозра Дереку Шовіну

Спершу йому пред'явили звинувачення у вбивстві третього ступеня, тобто ненавмисному.

Пізніше прокуратура наполягла на тому, щоб йому інкримінувалося також вбивство другого ступеня. Відповідно до законів штату, це більш тяжкий злочин. Мовиться про ненавмисне вбивство при спробі вчинити інший злочин. Іншим злочином у цьому разі прокуратура вважає напад на Флойда.

Суд постановив зняти обвинувачення у вбивстві третього ступеня й розглядати питання другого ступеня. Тепер, згідно з постановою апеляційного суду, питання про пред'явлення Шовіну звинувачень у вбивстві третього ступеня слід розглянути заново.

Вбивство Джорджа Флойда: коротко