Журналісти знайшли родичів луганчанина, якого підозрюють у вбивстві поета Володимира Вакуленка

Правоохоронці встановили двох окупантів, яких підозрюють у вбивстві дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка. Його убили під час окупації Харківщини. Серед підозрюваних – луганчанин Владислав Нескородьєв, який перейшов на бік ворога.

Журналісти знайшли його тітку, а також рідну сестру, яка пережила окупацію на Київщині, інформує 24 Канал. Тіло Володимира Вакуленка ідентифікували серед закатованих, яких виявили після деокупації Ізюму.

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Сторінку окупанта Владислава Нескородьєва у російській соцмережі "Однокласники" знайшли журналісти. Загарбнику – 33. У нього є дружина Ліна, а також 7-річна дочка.

Родина Нескородьєва з тимчасово окупованого Луганська не виїхала. Однак звідти поїхала його рідна сестра – Сюзанна. У 2014-му році вона переїхала до Ірпеня на Київщині. Журналісти знайшли її номер. Так вона дізналася про те, що її брата підозрюють у воєнних злочинах.

За словами жінки, вона не знає, де Нескородьєв і що з ним. Вона розповіла, що не встигла виїхати з дітьми, коли росіяни окупували Київську область. Тому їй довелося пережити окупацію в Ірпені. Про свого рідного брата Сюзанна знає мало. До того ж не спілкується з ним років 7, бо посварилася.

Ми завжди спілкувалися не дуже. Востаннє бачилися ще у 2014 році, коли ми були в Луганську,

– розповіла сестра окупанта.

За словами Сюзанни, вона навіть не знала, що брат перейшов на бік ворога.

"У Луганську залишилася родина — брат Олександр Ковальов і мама. Тітка залишилася, тому що бабуся сказала, що не буде нікуди виїжджати. Усі інші чому так вирішили — за них не відповім, я не знаю. Кожен сам за себе вирішує", – додала жінка.

Вона наголосила, що ненавидить російську армію і ніколи б не перейшла на цю сторону.

"Я народилася в Україні й вважаю, що наше рідне місце — це Україна. Відчуваю ненависть до російської армії, російських бійців і тих, хто пішов з ними на співпрацю", – сказала Сюзанна.

"Не така людина"

Український номер Владислава Нескородьєва виявився недійсним. Однак вдалося поспілкуватися із його тіткою, яка живе у тимчасово окупованому Луганську – Наталею Ковальовою. Вона розповіла, що теж посварилася з племінником. Ковальова вважає, що він буцімто "не зміг би вбити цивільного". Мовляв, "він не така людина".

Те, що публікує українська прокуратура, це їхні проблеми. Я не вірю й ніколи не повірю. Російська армія "захищає" українців. "Ніколи" російський справжній солдат, офіцер, не вб'є беззахисну людину. "Ніколи",

– сказала жінка.

Наталя Ковальова переконана, що її племінниця в Ірпені ховалася буцімто "від бомб та злочинних діянь американських найманців у складі ЗСУ". Водночас сама жінка у своїх соцмережах не приховує своє прихильне ставлення до Владіміра Путіна та російської армії.

Як убили Володимира Вакуленка

Весною 2022-го року загарбники на чолі з Владиславом Нескородьєвим неодноразово приходили до будинку письменника. Згідно з даними слідства, вони викрали поета разом із його сином, який має інвалідність. Володимир Вакуленко не погодився піти з ними на співпрацю, і окупанти повернули його додому.

Однак за кілька днів російські військові його знову звідти забрали. Імовірно, саме Владислав Нескородьєв наказав солдату Удоденку розстріляти Володимира Вакуленка. Письменника убили з пістолета Макарова. Він помер на місці, а його тіло викинули в кювет. Володимиру Вакуленко було 49 років.

Також цих двох окупантів підозрюють у вбивстві ще трьох мирних мешканців. Серед них – двоє чоловіків та колишній боєць АТО.

Зазначимо, що після деокупації Ізюму на Харківщині біля міста знайшли масові поховання. Загалом виявили 440 могил.