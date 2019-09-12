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      Учасник обміну полоненими каже, що досі не отримав допомогу від держави

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      Учасник обміну досі не отримав належні йому 100 тисяч
      Учасник обміну досі не отримав належні йому 100 тисяч / Колаж 24 каналу

      Мовиться про обмін полоненими 2017 року та Олексія Канарського. Він три роки був в'язнем на окупованій території Донбасу, обміняний у 2017. І з того часу, каже, допомагали тільки волонтери. Обіцяні державою 100 тисяч гривень отримати не вдалося.

      Причиною цього стали бюрократичні перепони. "Мені відновлювали паспорт 8 місяців. А допомогу цю можна отримати протягом 6", – так сказав Канарський в ефірі програми "Нині вже" на Громадському

      До теми: Звільнені 7 вересня українці отримають нові паспорти, – Денісова

      Колишній полонений, за його словами, подав усі необхідні документи, але паспорт йому видали із запізненням. Щодо допомоги у 100 тисяч, то йому начебто сказали, що вже вийшов строк, коли за нею можна було звернутися.

      Зараз йде суд. Ми подавали вже не одну заявку і були вже навіть якісь відповіді. Щодо квартир... Обіцяли дати якесь житло, була допомога. Але допомагали тільки волонтери,
      – наголосив Канарський.

      Олексій Канарський родом він із Шахтарська. У грудні 2014 року його затримали "сили ДНР" та змусили під тортурами "зізнатися", що він є бійцем ЗСУ. Насправді жодного стосунку до української армії він не мав, однак саме за це відсидів майже три роки. Свою історію Олексій розповів ВВС ще у 2018 році. 

      Ще тоді він казав, що головна проблема – відсутність документів. Після обміну всім звільненим видали довідку СБУ про полон, однак ці папери не підтверджують особу. А "щоб зробити паспорт – потрібна довідка переселенця, щоб зробити довідку переселенця – потрібен паспорт". 

      Що відомо про обмін 2017? 27 грудня 2017 року відбувся запланований обмін 306 полонених бойовиків на 74 полонених українців.

      Насправді вдалося звільнити 73 українських полонених (одна жінка відмовилася переходити на підконтрольну Україні територію, бо її сім'я залишилася на окупованій). До ОРДЛО перейшли 233 бойовики – решта 73 відмовилися.

      Уряд Володимира Гройсмана на засіданні 31 січня 2018 року запевнив і закріпив запевнення відповідними постановами, що допоможе відновити документи учасникам обміну грудня 2017 та виділить їм по 100 тисяч гривень.

      Зауважимо, кожен із 35 українців, яких звільнили з російського полону, отримає разову грошову допомогу у 100 тисяч гривень так вирішив уряд 11 вересня. Мовиться про обмін 7 вересня, коли до України повернулися 24 військовополонених моряків та 11 політв'язнів Кремля.

      Полонені
      А скільки ще треба звільнити / Інфографіка 24 каналу

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      11 вересня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Обмін полоненими Кабінет Міністрів України Українці в полоні РФ
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