Учасників антивоєнних мітингів у Росії продовжують затримувати: за добу вже 724 людини

По всій Росії проводять мітинги проти війни в Україні. Водночас правоохоронні органи держави-агресорки продовжують виконувати свій обов'язок перед Кремлем – затримувати мирних жителів.

Зазначається, що протягом 2 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали 724 людини в 32 містах. Водночас з 24 лютого затриманих на таких акціях нараховується вже понад 7 тисяч.

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"724 затримали на антивоєнних акціях – мінімум, який ми можемо підтвердити. 7586 учасників протесту затримали із 24 лютого", – мовиться в повідомленні.

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