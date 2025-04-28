Поставлять пам'ятник: Кім Чен Ин назвав "священною місією" участь солдатів КНДР у війні

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вперше офіційно визнав участь своїх солдатів у війні проти України. Ба більше, він назвав це "священною місією", а учасникам боїв на Курщині навіть пообіцяв встановити пам'ятник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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В КНДР назвали участь у війні "священною місією"

Кім Чен Ин не лише визнав участь своїх солдатів у війні проти України, а й назвав це "священною місією". Державне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA) наголосило, що участь північнокорейських військових у боях у Курській області нібито відповідає Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

У Північній Кореї також визнали, що відправка військових до Росії "виконувалася відповідно до наказу глави держави". Ба більше, Кім Чен Ин заявив, що всі солдати, які воювали у Курській області проти України, нібито "боролися за справедливість та є героями та представниками честі батьківщини". Відтак, у Пхеньяні планують відкрити пам'ятник солдатам КНДР, які воювали на боці Росії.

У нашій столиці незабаром буде споруджено пам'ятник бойовим заслугам. Перед могилами солдатів, які віддали свої життя, будуть покладені квіти з побажаннями вічного життя від країни та народу,

– заявив Кім Чен Ин.

До слова, військові КНДР зазнали серйозних втрат під час боїв у Курській області. Загалом Кім Чен Ин відправив на допомогу Росії 14 тисяч солдатів. За інформацією Генштабу ЗСУ, близько 4000 північнокорейських солдатів загинули чи отримали серйозні поранення під час боїв на Курщині.