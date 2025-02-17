Німеччина вимагає участі США: Шольц розповів про німецькі війська в миротворчій місії в Україні

Німеччина виступає проти потенційної миротворчої місії в Україні, якщо залученими будуть лише європейські країни. Берлін наполягає на участі США в такій ініціативі.

Про це джерело в німецькому уряді розповіло для агентства AFP у понеділок, 17 лютого, передає 24 Канал. Йдеться про "повну участь США".

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Позиція Німеччини щодо миротворців

Німеччина не братиме участі в сценаріях, де європейська та американська політика безпеки розходяться. Зокрема, країна не погодиться на розгортання європейських солдатів без "повної участі США".

На саміті в Парижі канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості сильної української армії, відповідаючи на запитання про участь німецьких військ у майбутній миротворчій місії, передає Reuters.

Це (сильна українська армія – 24 Канал) буде великим завданням для Європи, для США та міжнародних партнерів по Альянсу,

– сказав канцлер.

За його словами, питання про європейські війська в Україні не стоїть на порядку денному, доки триває війна. Натомість майбутню архітектуру безпеки обговорюватимуть тоді, коли настане відповідний час.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США надіслали європейським країнам демарш, запитавши, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації заходів безпеки в Україні. Очікується, що це позитивно сприймуть уряди держав, які вже заявили, що можуть надати гарантії безпеки лише за умови підтримки США.