Бо "занепокоєні": МЗС одразу двох країни виступили за залучення Росії до другого Саміту миру

Голови італійського та швейцарського МЗС Антоніо Таяні та Іньяціо Кассіс підписали спільну декларацію із закликом провести другий Глобальний саміт миру "із залученням усіх сторін".

У відповідному документі іноземні посадовці висловили "глибоке занепокоєння" у зв'язку з агресією Росії проти України, яка триває та "продовжує спричиняти масові руйнування та безмірні страждання".

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Італія та Швейцарія закликали залучити Росію до другого Саміту миру

Міністри закордонних справ Італії та Швейцарії нагадали про підсумки першого Саміту миру, де пролунали заклики гарантувати ядерну та продовольчу безпеку, а також негайно розпочати звільнення всіх військовополонених та повернення депортованих українських неповнолітніх і цивільних.

Переконані, що мир вимагає залучення всіх зацікавлених сторін і діалогу з ними, міністри домовилися підтримувати тісний контакт з метою співпраці у створенні найкращих умов для проведення другого мирного Саміту за участю всіх сторін, включно з Росією, і всіх зацікавлених глобальних гравців,

– запевнили вони.

Очільники італійського та швейцарського МЗС також закликали до створення "спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй".

Незадовго до цього Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, роз'яснив значення можливої участі Росії у другому Саміті миру. Він наголосив, що поки ситуація не веде до прямих переговорів. За його словами, запрошення Росії має на меті лише передачу спільного плану дій, а не є сигналом до початку перемовин.