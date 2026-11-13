Росія висунула умову для участі Європи у перемовинах

Росія готова допустити країни Європи до майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Але каже, що для цього європейські держави мають довести справжню налаштованість зробити внесок у мирний процес.

Як повідомляє Reuters, рішення щодо розширення формату наступного раунду переговорного процесу поки що не ухвалене.

Що відомо про участь Європи у переговорах

Москва наразі не підтвердила участь Європи у переговорах, попри попередні заяви американських посадовців про те, що Володимир Путін погодився на залучення європейської сторони.

Як тільки ми зрозуміємо їхній (європейців) справжній намір і готовність зробити свій внесок у мирний процес, тоді можна буде ухвалити рішення про проведення діалогу щодо врегулювання в Україні в розширеному форматі,

– сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він також зазначив, що російська сторона не виключає можливості попередніх контактів із європейськими представниками щодо їхньої потенційної участі в мирному процесі. Водночас жодних конкретних домовленостей із цього приводу наразі немає.

Крім того, речник Кремля відмовився коментувати ймовірність представництва Європейського Союзу главою європейської дипломатії Каєю Каллас. Напередодні посадовиця публічно заявила, що Росія не має права вирішувати, хто саме представлятиме ЄС на майбутніх переговорах.

Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв теж, коментуючи можливість призначення Каллас перемовником від Європи з українського врегулювання, заявив, що її в цій ролі "бачити ніхто не хоче".

"І взагалі, ЄС ніхто поки що на переговори не кликав", – заявив той.

Тим часом джерела ЗМІ стверджують, що Європа вже визначила, хто говоритиме з Росією на мирних переговорах.