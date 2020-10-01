У місті Кілія Одеської області в ліцеї №3 десятикласник під час занять перерізав собі горло. Хлопець відпросився з уроку і порізав себе на лавці в шкільному коридорі.

Старшокласника помітила одна з учениць і покликала на допомогу. Про це повідомляє "БессарабіяINFORM".

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Деталі інциденту

Спочатку учневі допомагали співробітники школи, а згодом приїхала "шкидка". Зараз він перебуває у стабільному стані в хірургічному відділенні Кілійської багатопрофільної лікарні.

Причини вчинку

Як повідомили в поліції Одеської області, неповнолітній порізав себе через упереджене ставлення педагога до нього. Правоохоронці перевіряють цю інформацію та інші версії інциденту, а також опитують вчителів й однокласників постраждалого.