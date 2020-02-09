Учні школи для незрячих виступили разом з професійним оркестром: вражаючі фото

Вихованці Харківської дитячої музичної школи імені Коляди з вадами зору дали звітний концерт 8 лютого. Їх супроводжував Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський". Саме професійні музиканти придбали школі принтер зі шрифтом Брайля. До цього вчителям доводилося буквально по штучно переписувати нотні твори для занять.

Раніше викладачі витрачали багато часу на те, щоб переробити усі необхідні матеріали для своїх учнів. Нотні аркуші, задачі з алгебри чи тести – усе виробляли власноруч.

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Тепер у школі з'явилася своя принтерна лабораторія. Там друкують у 3D форматі й шрифтом Брайля. Усе купили благодійники. Заради цього провели масштабний міжнародний концерт класичної музики. Однак вчителі нарікають, що підручників для незрячих із новими програмами мало або взагалі немає. Тож їм доводилося вчитися ще за радянськими посібниками. Втім тепер ці принтери відкривають світ для двох сотень дітей.

Завідувачка лабораторії школи Олександр Марченко додала, що брайлівський принтер справив фурор у навчальному закладі. До слова, таких шкіл для незрячих в Україні лише шість. У них вони вчаться і живуть впродовж 9 місяців. Тому особливо важливо забезпечити їм повне навчання та комфортні умови.

Дивіться фото з концерту вихованців школи для незрячих / Фото: "Укрінформ"

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