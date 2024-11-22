Росія вперше застосувала "Орешнік": у CNN відповіли, як їй можна протистояти

В четвер 21 листопада Росія вперше у світі за бойових умов застосувала балістичну ракету. Це серйозне відхилення від доктрини стримування часів Холодної війни. Збити ці ракети після від'єднання блоків – це надважке завдання навіть для сучасних систем ППО.

Україна стала першою в історії жертвою такого удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як протистояти цим ракетам

Експерти кажуть, що балістичні ракети з кількома боєголовками, відомі як "кілька незалежних націлених ракет", або MIRV, ніколи не використовувалися для нанесення ударів по ворогу. Ситуацію проаналізував Ханс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених.

Наскільки мені відомо, так, це перший раз, коли MIRV використовувався в бойових діях,

– каже він.

Балістичні ракети були основою стратегії стримування, відомої як "взаємне гарантоване знищення", або MAD. Вважається, що якщо навіть кілька ракет витримають перший ядерний удар супротивника, в арсеналі залишиться достатньо вогневої потужності, щоб знищити кілька великих міст агресора.

Існує думка, що легше знищити кілька боєголовок до їх запуску, ніж намагатися збити їх, коли вони падають на свої цілі з гіперзвуковою швидкістю.

На відеозаписах російського удару в четвер видно, як кілька боєголовок падають під різними кутами на ціль. Кожну боєголовку потрібно буде знищити ракетою, що важко навіть для найкращих систем ППО.

Росія заздалегідь попередила США про використання ракети, випущеної в четвер. Але навіть з таким завчасним попередженням будь-які подальші запуски з боку режиму Путіна неминуче викликатимуть побоювання в Європі та, звісно, в Україні. Щоразу люди задаватимуться питанням, чи не ядерна ракета випущена цього разу.