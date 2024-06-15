Під час прогулянки горами влучила блискавка: у Польщі постраждала група туристів з дітьми

У Польщі туристична група під час прогулянки у горах постраждала від удару блискавки. Відомо, що компанія складалася з понад 20 осіб, серед яких були діти.

Про це пише видання RMF24. Там повідомили, в якому зараз стані постраждалі.

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У Польщі блискавка влучила у групу туристів з дітьми

У виданні зазначили, що група із Вроцлава у складі 24 осіб, дорослих і дітей, вирушила у похід в гори біля кордону з Чехією. В той момент, коли вони перебували на висоті понад 1000 метрів і вже починали спускатися, то погодні умови почали різко погіршуватися.

Зрештою, туристи вирішили заховатися у хатинці-прихистку, яку вони побачили по дорозі. Так, у цей прихисток чи поруч з ним поцілила блискавка, від розряду постраждали 7 дітей і 6 дорослих.

Серйозно постраждалих немає, проте після удару блискавки усі потребують діагностики,

– зазначив речник служб надзвичайних ситуацій у Єленя-Гурі.

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