Вагітна мати родини дістала тяжкі поранення і перебуває під наглядом лікарів. Про це повідомляє Суспільне Харків.

Що відомо про трагедію?

Увечері 10 лютого російський безпілотник влучив у житловий будинок у Богодухові на Харківщині. Унаслідок удару загинули 34-річний батько родини та троє його дітей – двоє однорічних хлопчиків і дворічна дівчинка.

За словами очільника громади Віктора Коваленка, чоловік був демобілізованим військовим: він повернувся з війни з інвалідністю після ампутації частини ноги та користувався протезом.

Родина лише на початку лютого переїхала до нового будинку в Богодухові.

Вагітна мати дітей, яка перебуває на 35-му тижні, зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, контузії та опіків. Також гостру реакцію на стрес отримала 73-річна сусідка.

Родина кілька днів тому евакуювалася із Золочева, який розташований за 13 кілометрів від кордону з Росією.

