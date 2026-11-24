Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень на Житомирщині. Унаслідок удару уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень. Безпосередньо біля вокзалу в момент ворожого удару перебував електропоїзд.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про наслідки атаки?

На момент атаки поблизу вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці заздалегідь попередив про загрозу, після чого бригада потяга оголосила про підвищену небезпеку та евакуацію.

Залізничники також вивели людей із будівлі вокзалу. Працівники, бригада електропоїзда та більшість пасажирів перейшли до стаціонарного укриття. Серед залізничників постраждалих немає.

В Укрзалізниці наголосили, що під час оголошення підвищеної небезпеки пасажирам необхідно виконувати вказівки працівників та переходити до укриттів. Перебування поблизу залізничної інфраструктури під час евакуації може становити смертельну загрозу.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції Скнилів поблизу Львова. Ворожа ракета Х-101 влучила в приміщення квиткового термінала. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Удар також пошкодив залізничну інфраструктуру.