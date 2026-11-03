"Дивом ніхто не загинув": які наслідки удару авіабомбою по лікарні в Харкові

У ніч на 3 листопада російські окупанти запустили модифіковану авіабомбу ФАБ-250 по кардіологічній лікарні в Харкові. На момент атаки в медзакладі перебувало понад дві сотні пацієнтів та персонал.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Авіабомба влучила в перехід між корпусами, де на той момент не було людей.

Що відомо про наслідки атаки?

Як наголосила Черненко, атака сталася близько 3 ночі. Вибухова хвиля пішла на сусідній корпус, де розташоване, зокрема, реанімаційне відділення. Також пошкоджено навколишні багатоповерхові житлові будинки, а в кабінеті директорки медзакладу утворилася наскрізна діра.

Місце, куди влучила авіабомба / Фото ДСНС Харківщини

На щастя, усіх пацієнтів вчасно встигли перевезти в укриття. Наразі відомо про 73 постраждалих. Серед них як пацієнти лікарні, так і мешканці прилеглих будинків. Дивом ніхто не загинув.

Загалом у лікарні перебувало 236 людей. Це пацієнти та 31 співробітник. Якби це сталося вдень, то могла б бути велика біда. Вночі всіх пацієнтів перевели в інші медичні заклади,

– розповіла Черненко.

Кореспондентка розповіла про наслідки атаки по Харківщині: дивіться відео 24 Каналу

У пошкодженому корпусі вибито понад дві сотні вікон, значних руйнувань зазнали всі поверхи. Ця лікарня є одним із найпотужніших кардіологічних центрів міста, де цілодобово проводять стентування судин на високотехнологічному ангіографі, тож персонал налаштований відновити роботу в найкоротші терміни.

Додамо, також внаслідок атаки вибито понад 1000 вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівках.