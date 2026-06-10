900 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар "Фламінго" по воєнному заводу в Чебоксарах

Українські крилаті FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти до російських "Шахедів", "Іскандерів" та Калібрів. Для цього повітряні цілі подолали величезний шлях.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

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Що повідомив президент?

Президент наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських військових об'єктах і підприємствах нафтової галузі. Він також висловив вдячність українським військовим за результативне виконання таких операцій.

Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет,

– підтвердив він.

Ба більше, за його словами, уразили і нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні, який розташований за понад 900 кілометрів від лінії фронту. За подібну операцію президент подякував ССО, СБС та ГУР МО.

"Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України", – резюмував Володимир Зеленський.

Яку інформацію повідомили у Генштабі?