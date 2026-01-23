Збирали дані про наслідки удару "Орешником" по Львівщині: СБУ викрила російських агентів

СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які за завданням ворога фіксували наслідки ракетного удару "Орешником" по цивільній інфраструктурі Львівщини. Зловмисники збирали фото, координати та дані про масштаби руйнувань після атаки в ніч з 8 на 9 січня.

Отриману інформацію росіяни планували використати для ІПСО та підготовки нових обстрілів. Про це повідомили у СБУ.

Як росіяни збирали інформацію про Львівщину?

За даними слідства, до співпраці з російською воєнною розвідкою були залучені 64-річний мешканець Мукачева та його 22-річний сусід.



Молодший агент після ракетної атаки приїхав на Львівщину, де поетапно обходив місця "прильотів", фотографував пошкоджені об’єкти та фіксував координати у гугл картах.

Зібрану інформацію він передавав "старшому" спільнику, який залишався в Мукачеві та напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ спіймала шпигунів "на гарячому"

Контррозвідка СБУ затримала обох агентів одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, іншого – на Львівщині під час проведення дорозвідки поблизу місця ракетного удару.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні пристрої з доказами співпраці з ГРУ, а також перехопили розмови одного з агентів із російським куратором. Аудіозаписи долучили до матеріалів кримінального провадження.

Затриманим оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою та можуть отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

