Це безглуздо, – офіцер ЗСУ сказав, який сенс Кремль заклав в атаку "Орешником"

Росія вдарила по Львівщині ракетою "Орешник". У СБУ підтвердили тип зброї, а мотиви цього пуску тепер активно обговорюють.

Офіцер ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, який сигнал Кремль намагався закласти в цю атаку. Він сказав, що такий удар виглядав радше спробою залякування, ніж способом завдати максимальної шкоди.

"Орешник" не дав військового ефекту по Україні

Ткачук пояснив, що "Орешник" є балістичною ракетою середньої дальності, розрахованою на удари по далеких цілях, які розташовані за понад 5000 кілометрів. На його думку, для атак по території України у Росії є великий вибір дешевших і практичніших засобів ураження. Саме тому використання "Орешника" він назвав рішенням без військової логіки.

Застосовувати її як засіб ураження по території України насправді безглуздо,

– сказав Ткачук.

Він наголосив, що Росія має інші інструменти, які можуть долітати до Львова і при цьому коштують значно менше. Йшлося про дрони, балістику та крилаті ракети, які здатні завдати значно більшої шкоди.

Удар без бойової частини наніс у десятки, в сотні разів менше ушкоджень,

– пояснив офіцер.

Ткачук додав, що практичний результат цього пуску не відповідав тому, як росіяни намагалися подати його інформаційно. Тому важливо оцінювати цю атаку не за гучністю заяв, а за реальними наслідками і логікою застосування зброї.

Який сенс Кремль вклав у пуск і кого намагався налякати?

Головним "товаром" Росії в цій історії був не військовий результат, а страх. Пуск "Орешника" мав одразу кілька аудиторій і кожній з них Кремль намагався продати свою демонстрацію сили.

Росіяни продають свій найбільший товар. І це не нафта і газ, це страх,

– сказав Ткачук.

Першою ціллю він назвав українців. За його словами, Росія намагалася посилити тиск на цивільне населення на тлі ударів по енергетиці та відключень, щоб розхитати емоційний стан і підштовхнути до паніки перед морозами.

"Орешник" використовується тут як ІПСО-шна складова інформаційно психологічного тиску на цивільне населення України,

– пояснив офіцер.

Другою аудиторією він назвав Європу. Ткачук зауважив, що Львів обрали невипадково, бо це найбільше місто біля кордону з Європейським Союзом, і такий удар мав стати сигналом для європейців.

Ця ракета може долетіти і до Парижу, і до Лісабону,

– наголосив він.

Також він згадав і американський напрямок. На його думку, Кремль хотів продемонструвати "рішучість" на тлі резонансних подій, зокрема затримань танкерів і історії з Мадуро, щоб показати, що Росія готова піднімати ставки і погрожувати. Варто оцінювати цей удар холоднокровно і не піддаватися на провокації. Такі інформаційні спроби тиску були, є і будуть, тому ключове зараз зберігати спокій і підтримувати військо.

Що відомо про пуск "Орешніка" по Україні?