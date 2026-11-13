Дрони вдарили по 123-му авіаремонтному заводу РФ: чи ремонтують там літаки А-50

Сили оборони в ніч на 10 листопада уразили 123-й авіаремонтний завод у Новгородській області. Надходила інформація, що там ремонтують літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Однак тут є нюанси.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, насправді головним підприємством, яке спеціалізується на ремонті А-50, є Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Однак і 123-й авіаремонтний завод також певним чином причетний до А-50.

Що ремонтують на цьому заводі?

Як наголосив Катков, 123-й авіаремонтний завод фактично спеціалізується на ремонті та відновленні літаків Іл-76, на основі яких і розробляли А-50.

Цей завод міг обслуговувати літак А-50. Водночас лише як носія платформи, а не самого бортового радіоелектронного комплексу "Шмель". Удари по цьому заводу важливі, адже це стосується лінійки військово-транспортної авіації РФ. Йдеться як про Іл-76, так і про Іл-78,

– підкреслив Катков.

Що відомо про літаки А-50: дивіться відео 24 Каналу

Попри це, Україна системно вибиває можливості ворога щодо експлуатації А-50. Силам оборони вдавалося як збивати ці літаки, так і бити по підприємствах, які їх обслуговують.

При цьому Росія має порівняно мало таких літаків. Є загальний показник, але не всі літаки перебувають у льотному стані.

Йдеться приблизно про півтора десятка літаків, з яких треба мінусувати пошкоджені, збиті та виведені з ладу. Йдеться про доволі незначну кількість літаків, які відповідають за виявлення повітряних цілей. Будь-який літак ДРЛВ має повітряний радар. Так він може значно ефективніше виявляти низьковисотні цілі – дрони та крилаті ракети. Ворог доволі активно використовує А-50 саме для цього завдання,

– сказав Катков.

Також ці літаки можуть контролювати український повітряний простір на дальності приблизно в кілька сотень кілометрів. У Росії говорять про 400 кілометрів, але є питання, чи це відповідає дійсності.