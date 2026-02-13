Дістали там, де росіяни не чекали: як ЗСУ вдарили по топовому складу Путіна

В ніч на 12 лютого Україна атакувала військовий арсенал ракетно-артилерійського управління міноборони Росії поблизу селища Котлубань у Волгоградській області. Захисники використали українську зброю і змогли пройти щільну російську ППО, якою так "пишаються" окупанти.

Все це могло призвести до жахливих наслідків для ворога, адже на складі зберігались тонни озброєння. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали особливість ураження, вказали на важливі нюанси та сигнал, який Україна послала Москві.

Чим Україна вдарила по одному з найбільших арсеналів Росії?

Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що в Україні немає зразків західного озброєння, яке б могло атакувати арсенал у Котлубані.

Тому очевидно, що Україна застосувала власні засоби ураження,

– наголосив він.

Важливо! У Генштабі повідомили, що російський склад у Волгоградській області атакували українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго".

Зараз окупанти активно застосовують проти України ракети, керовані авіаційні бомби та артилерійські снаряди. Тому нам важливо атакувати такі великі військові об'єкти ворога, щоб зменшити можливість росіян завдавати ударів по нашій країні.

За словами Храпчинського, Україні важливо посилювати схожі атаки та проривати протиповітряну оборону противника. Адже ворог посилює свою ППО і на деяких напрямках стало складніше прориватися дронами та ракетами.

"Більшість засобів ураження потрібно використовувати у великій кількості. Ворог нарощує можливості, щоб унеможливити успішні точкові удари. Потрібно застосовувати велику кількість різного озброєння, яке перевантажує ППО ворога і прориває її", – сказав Храпчинський.

Він додав, що наразі в нашій країні є потреба у розробці балістичних ракет. Саме їх надзвичайно важко перехопити як із західних, так і з російських систем ППО.

Використання балістики дозволить українським військовим завдавати не масованих, але точкових і глибоких ударів по території Росії. Крім того, відбудеться ефект "доміно" – атака в "серце" об'єкта, яка призведе до амплітуди ударів, щоб підірвати те, що є під землею.

Що росіяни зберігали на складі ГРАУ?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів, що на складі ГРАУ розміщені тисячі тонн російського озброєння, яким окупанти щодня атакують Україну.

Там тисячі тонн ракет, артилерійських снарядів, вибухівки, авіаційних бомб. Це досить серйозний ГРАУ. Нам було важливо до нього дістати. Оскільки він розташований на відстані декількох сотень кілометрів, то відпрацювали саме ракети,

– сказав він.

Країна-агресорка використовувала цей арсенал у Котлубані як транзитний склад. Тобто частина боєприпасів там лежить на поверхні, а не під землею.

Однак є ймовірність того, що ракети змогли уразити підземні російські бункери. Цей склад слугував логістичним ланцюгом для розвантаження трафіку техніки та озброєння.

Світан зазначив, що останніми днями українські військові зосередились саме на Волгоградському напрямку. Спершу вони атакували Капустин Яр, потім Волгоградський НПЗ, а зараз Котлубань. Ймовірно, що саме там Україні вдалось пробити коридор через щільну фронтову російську ППО.

Який серйозний сигнал послали Путіну?

За словами військового оглядача Яна Матвєєва, зараз ми побачили те, що можна було очікувати – українські "Фламінго", ракети з великою бойовою частиною, застосовують проти достатньо складних об'єктів, як арсенали ГРАУ.

Наприклад, для атак на російські НПЗ достатньо використати безпілотники. Там вони вражають важливі елементи переробки нафти, а далі все загорається. Водночас на складах боєприпаси можуть бути у захищених будівлях, які пробити можуть лише ракети.

Тут є важливий нюанс – радянську ППО будували не проти БпЛА, а проти крилатих та балістичних ракет. Однак, як ми бачимо, ракети проникають у повітряний простір росіян. Це серйозний сигнал,

– підкреслив військовий оглядач.

Цікаво! Тим часом волгоградський губернатор Андрій Бочаров після атаки на арсенал ГРАУ заявив, що на місці була лише пожежа. За його словами, відбулось "падіння уламків" під час "відбиття ракетної атаки".

