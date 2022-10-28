Життю загиблих нічого не загрожує: Кадиров в істериці через втрати на Херсонщині

Українські війська успішно "денацифікують" та "демілітаризують" окупантів, зокрема й так званих кадирівців. Через це в очільника окупаційної адміністрації Чечні Рамзана Кадирова виникла істерика.

Рамзан Кадиров ледь не вперше від початку повномасштабного вторгнення заговорив про втрати. Однак не обійшлося й без маячні про "священну війну" і "сатаністів", повідомляє 24 канал.

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Життю загиблих нічого не загрожує

Посіпака Путіна заявив, що на Херсонщині ЗСУ успішно ліквідували 23 кадирівців. Однак, знаючи, як у Росії вміють брехати про цифри, мова може йти й про більшу кількість ліквідованих окупантів.

За словами Кадирова, що цікаво, життю загиблих та поранених нічого не загрожує.

Загинуло 23 бійці та 58 поранено. З них четверо отримали тяжкі травми. Їхньому життю нічого не загрожує,

– заявив Кадиров.

Однак від істерики через втрати очільник окупаційної адміністрації в Ічкерії вирішив заговорити про "священну війну". За його словами, кадирівці нібито гинуть на війні з "дияволом", а кожен мусульманин нібито бажає вмерти "на шляху Аллаха". Та тут виникає питання: невже шлях Аллаха – це окупація території іншої країни й війна за божевільного диктатора?

Кадиров обіцяє "помсту"

Рамзан Кадиров вважає, що ще когось у цьому світі лякають його посіпаки, тому він обіцяє помсту. Однак для того, аби бодай якось показати своїй авдиторії, що ситуація не така нібито страшна, очільник окупаційної адміністрації Чечні заявив про нібито вбивство 70 "бандерівців". Одразу ж виникає питання: де він знайшов на Херсонщині тих самих "бандерівців"? Вочевидь, вони такі ж вигадані, як і "перемоги" окупантів.

Також варто відзначити, що головний "мисливець за Степаном Бандерою" не уточнив, чи є серед "ліквідованих бандерівців" саме той, за якого він обіцяв винагороду.

На тлі втрат Кадиров вирішив закликати "земляків" бути готовими до "будь-якого розвитку ситуації" й навчатися військової справи. Ба більше, посіпака Путіна накинувся на тих, хто зараз не на війні.

Я закликаю всіх моїх земляків об'єднатись на шляху Аллаха. Ми всі маємо бути повністю готовими до будь-якого розвитку ситуації. Не можна сидіти склавши руки. Боротися за свою релігію, рідну домівку, родину, Батьківщину – це обов'язок кожного чоловіка! Вчіться хоча б військовій справі. Я просто дивуюсь, як ви можете спокійно сидіти вдома та спостерігати за подіями,

– обурився Кадиров.

Ну і насамкінець посіпака Кремля заявив, що вміння користуватися зброєю є нібито священним обов'язком мусульман. А на завершення Кадиров додав ще порції абсурду, звертаючись до тих, хто не воює, мовляв "з вами чи без вас ми переможемо, але чи не буде вам соромно". Тільки є одне "але" – ні Кадиров, ні його тікток-воїни, ні Росія не переможуть.

ЗСУ ліквідували щонайменше 40 кадирівців

Ймовірно, істерика в Кадирова виникла через удар по базі кадирівців під Херсоном 24 жовтня. Тоді офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що загинули щонайменше 40 окупантів, а 60 постраждали.

Телеграм-канали повідомляли, що загинули кадирівці, які нещодавно прибули на тимчасово окуповану територію України. Ба більше, представники тікток-військ загинули через власну дурість – вони почали активно знімати відео й цим "спалили" місце розташування своєї бази.

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