Удар по базі відпочинку на Одещині: 3 загиблих, з яких – 1 дитина

Російські окупанти вгатили по базі відпочину в Одеській області. Як наслідок, загинуло 3 людей. Серед них є одна дитина.

Російські загарбники завдали ракетного удару 1 липня близько 01:00 по відпочинковій базі в Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляють у ДСНС.

Зверніть увагу Загиблих вже 14, а постраждалих – 30: на Одещині продовжують розбирати завали дев'ятиповерхівки

Три людини загинули

Загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають,

– мовиться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування 3-поверхової та 4-поверховоі будівлі бази відпочинку.