Удар по базі відпочинку на Одещині: 3 загиблих, з яких – 1 дитина
1 липня 2022 , 06:36Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські окупанти вгатили по базі відпочину в Одеській області. Як наслідок, загинуло 3 людей. Серед них є одна дитина.
Російські загарбники завдали ракетного удару 1 липня близько 01:00 по відпочинковій базі в Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляють у ДСНС.
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Три людини загинули
Загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають,
– мовиться в повідомленні.
Унаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування 3-поверхової та 4-поверховоі будівлі бази відпочинку.