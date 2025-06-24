Внаслідок удару Росії по Білгород-Дністровському загинуло троє працівників ліцею

Під час чергової російської атаки на Одещину жертвами стали троє співробітників ліцею №1 у Білгород-Дністровському. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю освітнього закладу, загинули двоє заступників директора та працівниця їдальні.

Усі вони були відданими працівниками освіти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент освіти і науки Одеської ОВА.

Дивіться також Після удару по Білгород-Дністровському школяр героїчно врятував свого друга

Внаслідок російського удару у Білгород-Дністровському загинули троє працівників ліцею

Унаслідок обстрілу ліцею №1 м. Білгород-Дністровському загинули троє працівників – гідні, щирі, працьовиті люди, які щодня дарували світло знань, турботу, досвід і любов до своєї справи,

– розповіли в обласній адміністрації.

Серед загиблих – 51-річна Ауріка Мельник, заступниця директора з навчально-виховної роботи. Вона понад 30 років працювала у сфері освіти. Колеги згадують її як сильну, життєрадісну та оптимістичну людину. У Ауріки залишилися чоловік та діти.

Колеги Ауріки зауважили, що вона протягом усього життя "вирізнялася стійкістю характеру, силою духу, життєрадісністю та оптимізмом".

Також загинув 77-річний Олег Герасименко, заступник директора з господарської роботи. Він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, а останні 27 років працював у ліцеї.

Ще однією жертвою стала 60-річна Віра Рощина – працівниця шкільної їдальні. Її колеги назвали її "взірцем щирості, активності та життєрадісності".