Внаслідок удару Росії по Білгород-Дністровському загинуло троє працівників ліцею
- Внаслідок російської атаки на Одещину загинули троє працівників ліцею №1 у Білгород-Дністровському, включаючи двох заступників директора та працівницю їдальні.
- Серед загиблих: 51-річна Ауріка Мельник, 77-річний Олег Герасименко, та 60-річна Віра Рощина, які були відданими працівниками освіти.
- Ауріка Мельник працювала понад 30 років у сфері освіти, Олег Герасименко був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, а Віра Рощина була відома своєю щирістю та активністю.
Під час чергової російської атаки на Одещину жертвами стали троє співробітників ліцею №1 у Білгород-Дністровському. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю освітнього закладу, загинули двоє заступників директора та працівниця їдальні.
Усі вони були відданими працівниками освіти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент освіти і науки Одеської ОВА.
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Внаслідок російського удару у Білгород-Дністровському загинули троє працівників ліцею
Унаслідок обстрілу ліцею №1 м. Білгород-Дністровському загинули троє працівників – гідні, щирі, працьовиті люди, які щодня дарували світло знань, турботу, досвід і любов до своєї справи,
– розповіли в обласній адміністрації.
Серед загиблих – 51-річна Ауріка Мельник, заступниця директора з навчально-виховної роботи. Вона понад 30 років працювала у сфері освіти. Колеги згадують її як сильну, життєрадісну та оптимістичну людину. У Ауріки залишилися чоловік та діти.
Колеги Ауріки зауважили, що вона протягом усього життя "вирізнялася стійкістю характеру, силою духу, життєрадісністю та оптимізмом".
Також загинув 77-річний Олег Герасименко, заступник директора з господарської роботи. Він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, а останні 27 років працював у ліцеї.
Ще однією жертвою стала 60-річна Віра Рощина – працівниця шкільної їдальні. Її колеги назвали її "взірцем щирості, активності та життєрадісності".