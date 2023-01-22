Дев'ятий день трагедії: у Дніпрі сотні людей вшанували пам'ять жертв ракетного удару
Джерело:ДСНС
Росіяни 14 січня вчинили теракт у Дніпрі та влучили ракетою у житловий будинок. На місці трагедії провели панахиду.
Про це 22 січня розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
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"Трагедія, що сталась 14 січня у місті, залишиться в пам'яті українців та дніпрян. Російська ракета, яка знищила житловий будинок на Набережній Перемоги, забрала життя 46 людей, серед яких 6 – діти", – написали у ДСНС.
Дніпряни прийшли до знищеного будинку / Фото ДСНС
Минуло 9 днів від теракту у Дніпрі / Фото ДСНС
Люди принесли квіти та іграшки на місце вбивства / Фото ДСНС
Як прощаються із вбитими / Фото Суспільне Дніпро
Як відбулося вшанування
Рятувальники зазначили, що на дев'ятий день трагедії до знищеного будинку прийшли родини загиблих, керівники області й міста, управління ДСНС України у Дніпропетровській області. особовий склад рятувальних підрозділів, представники силових структур, містяни.
Молитва за вбитими / Фото ДСНС
Священники на місці трагедії / Фото ДСНС
Панахиду за вбитими відслужив архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон. Він молився на місці зруйнованого ворожою ракетою багатоповерхового житлового будинку.
Молитвою вшанували пам'ять загиблих мешканців зруйнованого будинку, запалили свічки та поклали квіти до місця, – сказали у ДСНС.
Церемонія вшанування вбитих Росією: дивіться відео
Наслідки теракту у Дніпрі: останні новини
- Олені Журавській було 73 роки. Вона перебувала у будинку, коли туди влучила ракета ворога. Рідні досі не можуть знайти її тіло.
- Наразі працівники ДСНС офіційно завершили пошукову операцію. Проте мер Дніпра Борис Філатов 20 січня розповів, що рятувальники шукають рештки тіл шістьох людей. За словами міського голови, лікарі борються за життя 20 людей, які перебувають у важкому стані.
- Філатов також сказав, що місто встановлює, скільки квартир зруйнували вороги. Комунальні служби проводять інструментальне обстеження під'їздів, які розташовувалися біля знищених квартир. Мер зазначив, що після закінчення інструментального обстеження буде точна цифра вбитих.