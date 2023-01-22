Дев'ятий день трагедії: у Дніпрі сотні людей вшанували пам'ять жертв ракетного удару

Росіяни 14 січня вчинили теракт у Дніпрі та влучили ракетою у житловий будинок. На місці трагедії провели панахиду.

Про це 22 січня розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

До теми У Дніпрі поховали родину Фігурних, яка загинула під завалами будинку після ракетного удару

"Трагедія, що сталась 14 січня у місті, залишиться в пам'яті українців та дніпрян. Російська ракета, яка знищила житловий будинок на Набережній Перемоги, забрала життя 46 людей, серед яких 6 – діти", – написали у ДСНС.



Дніпряни прийшли до знищеного будинку / Фото ДСНС



Минуло 9 днів від теракту у Дніпрі / Фото ДСНС



Люди принесли квіти та іграшки на місце вбивства / Фото ДСНС

Як прощаються із вбитими / Фото Суспільне Дніпро

Як відбулося вшанування

Рятувальники зазначили, що на дев'ятий день трагедії до знищеного будинку прийшли родини загиблих, керівники області й міста, управління ДСНС України у Дніпропетровській області. особовий склад рятувальних підрозділів, представники силових структур, містяни.



Молитва за вбитими / Фото ДСНС



Священники на місці трагедії / Фото ДСНС

Панахиду за вбитими відслужив архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон. Він молився на місці зруйнованого ворожою ракетою багатоповерхового житлового будинку.

Молитвою вшанували пам'ять загиблих мешканців зруйнованого будинку, запалили свічки та поклали квіти до місця, – сказали у ДСНС.

Церемонія вшанування вбитих Росією: дивіться відео

Наслідки теракту у Дніпрі: останні новини