В ніч на 7 вересня російські війська вперше за час повномасштабної війни вдарили по будівлі Кабміну в центрі Києва. Ця атака навряд чи змусить світ повірити, що Володимир Путін справді має намір завершити війну проти України.

Яке значення мав удар по будівлі Кабміну?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російський удар "серйозною ескалацією". Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, чиї робочі кабінети розташовані в будівлі Кабміну, повідомила, що внаслідок атаки пошкоджені дах та верхні поверхи.

Чи було це навмисним ударом – наразі невідомо. У The Telegraph зазначили, що будівля уряду розташована неподалік місця, де зазвичай перебуває президент Володимир Зеленський.

Причиною ураження могли стати уламки збитого дрона, яких того разу нарахували 747. Іншою ймовірною версією є те, що один із ворожих дронів збився з курсу через роботу систем радіоелектронної боротьби, що й призвело до влучання в будівлю уряду.

Деякі аналітики стверджують, що для Росії немає сенсу починати спроби завдати удару по самому серцю українського уряду на цьому етапі війни,

– йдеться в матеріалі.

Такий крок навряд чи справить враження на президента США Дональда Трампа, який намагається дати шанс мирним переговорам.

Раніше повідомлялося, що Білий дім ухвалив рішення передати Україні ракети для ППО після удару по будівлі польського консульства в Києві, оскільки існували побоювання подальшої ескалації.

Постає також питання, чи справді Росія готова спровокувати у відповідь українські удари дронами по урядових будівлях у Москві в той час, коли обидві сторони відчувають дефіцит систем протиповітряної оборони,

– додають автори.

Зазначається, що якщо Україна визнає удар навмисним, Сили оборони можуть відповісти симетрично.

Водночас деякі експерти вважають, що удар по урядовій будівлі міг бути частиною великої стратегії Кремля. Колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман заявив, що не вважає інцидент випадковим і розцінює його як сигнал про готовність Росії до подальшої ескалації.

Але ескалацією слід вважати не лише удар по будівлі уряду: ніч на 7 вересня ознаменувалася найбільшим повітряним нальотом за час війни. За словами The Telegraph, така тактика дедалі масованіших атак дронами та ракетами виснажує й без того обмежені запаси українських ракет для систем ППО.

Крім того, Москва почала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими, розраховуючи вивести з ладу електромережу до настання морозів.

Усі ці дії узгоджуються з нещодавньою промовою Путіна, у якій він вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського та заявив про неможливість укладання мирної угоди з нинішнім українським урядом.

