МАГАТЕ зробило заяву після російської атаки по Чорнобильській АЕС

МАГАТЕ 15 лютого зробило заяву щодо наслідків удару російського безпілотника по конфайнменту на ЧАЕС. В агентстві зазначили, що, попри значні пошкодження укриття, рівень радіації на об'єкті не змінився.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

До теми Сніг й обледеніння ускладнюють роботу: що відбувається на місці удару по ЧАЕС

Що сказали в МАГАТЕ про удар Росії по ЧАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що українські пожежники цілодобово працюють у морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після удару російського безпілотника 14 лютого по саркофагу, під яким перебуває енергоблок, зруйнований внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Групі МАГАТЕ було надано необмежений доступ до місця вибуху, і вона провела широке обстеження, щоб оцінити пошкодження Нового безпечного конфайнменту, де безпілотник пробив отвір у даху,

– зазначили в агентстві.

Експерти МАГАТЕ побачили дим з даху НБК і відчули запах горілого пластику.

Безперервні зусилля з гасіння та запобігання поширенню будь-яких залишкових пожеж, до яких призвела наявність легкозаймистого матеріалу в обшивці даху укриття, затримують роботи з початку ремонту пошкоджень на Новому безпечному конфайнменті.

Попри значні пошкодження, спричинені ударом безпілотника, групу МАГАТЕ повідомила, що рівень радіації на місці не змінився. Це також було підтверджено власними вимірюваннями групи, які показали нормальні значення потужності дози поблизу НБК порівняно з тими, які реєструвало МАГАТЕ з моменту встановлення постійної присутності на місці трохи більш як два роки тому.

Очевидно, що це був дуже серйозний інцидент, коли безпілотний літальний апарат вдарив і пошкодив велику захисну споруду на великому ядерному майданчику. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, атакувати ядерний об'єкт – це абсолютно заборонено, цього ніколи не повинно статися,

– сказав Гроссі.

Під час обходу НБК члени групи МАГАТЕ помітили, що велика територія поблизу саркофагу постраждала від удару безпілотника та пожежі. Команда підтвердила, що як зовнішня, так і внутрішня оболонка арки Нового безпечного конфайнменту була пошкоджена, спричинивши отвір діаметром приблизно шість метрів, а також пошкодивши деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Групі МАГАТЕ також показали частину залишків ворожого безпілотника, що залишилися на місці, включно з частинами крил. Пошкоджений безпілотник українські фахівці вилучили та забрали для подальшого дослідження.

Команду агентства також повідомили, що на ЧАЕС планують встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолю поблизу зони ураження дрона. Однак це завдання не можна виконати, доки не буде повністю ліквідовано пожежі, що залишилися, щоб уникнути можливого пошкодження датчиків.