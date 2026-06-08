"Уникнути ядерної катастрофи": у Китаї відреагували на російські удари по об'єктах ЧАЕС

У Китаї заявили, що гарантування ядерної безпеки в Україні можливе лише за умови політичного врегулювання війни між Україною та Росією. Пекін також закликав сторони повернутися до переговорів і знизити рівень ескалації.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

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Що сказали у Китаї про російський удар по сховищі ядерних відходів на ЧАЕС?

За словами речник МЗС КНР, Пекін приділяє підвищену увагу безпеці ядерних об'єктів і ядерної інфраструктури та вважає, що довгострокове вирішення "української кризи" можливе лише шляхом політичного діалогу. Він наголосив, що Китай послідовно виступає за переговорний формат і вважає його єдиним шляхом до зниження напруги.

Коментуючи повідомлення про удар Росії по об'єктах ядерної інфраструктури в Україні, Лінь Цзянь підкреслив, що Пекін закликає всі сторони утримуватися від дій, які можуть призвести до ескалації. За його словами, стабільність у сфері ядерної безпеки напряму залежить від зниження інтенсивності конфлікту.

У МЗС КНР також закликали сторони спільними зусиллями створити умови для якнайшвидшого відновлення переговорів і поступового зниження рівня протистояння. Китай наполягає, що лише через діалог можна досягти довгострокового врегулювання ситуації.

Росія завдала удару по об'єктах ЧАЕС

Російські війська атакували безпілотником Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю та споруду для приймання контейнерів.

За даними Енергоатому, атака сталася 7 червня близько 02:05, коли по об'єкту вдарив БпЛА типу "Шахед" ("Герань-2"). Попри пошкодження інфраструктури, відпрацьоване ядерне паливо не постраждало, а радіаційний фон у районі залишається в межах норми. Також не зафіксовано витоку радіації чи займання.

МАГАТЕ повідомило про серйозні пошкодження будівлі перевантаження, однак підтвердило відсутність прямого впливу на ядерні матеріали. За даними української сторони, жертв і постраждалих серед персоналу немає.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. У Генеральному штабі ЗСУ цей удар назвали актом ядерного тероризму.