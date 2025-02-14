Російський дрон пошкодив укриття ЧАЕС: займання локалізували

На ЧАЕС локалізували загоряння, яке виникло через удар російського дрону. Радіаційний фон в зоні відчуження залишається в нормі, ситуація під контролем.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністерку захисту довкілля та природних ресурсів Світлану Гринчук. На Чорнобильській атомній електростанції вдалося локалізувати загоряння, яке виникло в результаті удару російського БпЛА по зовнішній обшивці арки нового безпечного конфайнменту.

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Неспокійна ніч на ЧАЕС

Загоряння було локалізоване о 21:30 за допомогою оперативних заходів.

Вона також підкреслила, що радіаційний фон у зоні відчуження "залишається в нормі", і це контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу на 39 пунктах.

Дані постійно надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.

Контрольні рівні потужності еквівалентної амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем,

– додала міністерка.

До слова, Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ у Мюнхені. Йому він передав лист міністра енергетики України щодо наслідків удару.

Також вони обговорили триваючу окупацію Росією Запорізької АЕС. Водночас Росія продовжує блокувати ротацію МАГАТЕ і утримувати станцію в заручниках.