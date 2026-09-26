Через удар по Києву кілька телеканалів призупинили мовлення

Російський удар пошкодив інфраструктуру дата-центру Cosmonova у Києві. Через це тимчасово виникли проблеми з передаванням сигналу кількох телеканалів, а також роботою частини онлайн-сервісів.

24 Канал розповідає, які телеканали зіткнулися з перебоями у роботі.

Які телеканали не працюють через російський удар?

Телеканал "Ми-Україна+" повідомив, що його сигнал наразі відсутній.

Канал зауважив, що перебуває на зв'язку з технічними партнерами та працює над відновленням мовлення. Про повернення сигналу телеканал обіцяє повідомити додатково.

Через російські удари по дата-центрах у Києві тимчасово не виходить в ефір і Армія TV. Команда телеканалу працює над відновленням мовлення.

Водночас контент Армія TV залишається доступним на YouTube та в соціальних мережах.

Проблеми виникли й у Суспільного. На його сайті тимчасово не працює частина відеоплеєрів.

Зверніть увагу! У Cosmonova підтвердили пошкодження приміщення та попередили про можливі перебої в роботі сервісів.

Водночас завдяки географічному резервуванню клієнтські дані вдалося зберегти.

Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, а інженери та технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

Також через наслідки російської атаки на столичну інфраструктуру тимчасово відсутній телевізійний сигнал Новини.LIVE. При цьому сайт novyny.live, Telegram, YouTube та інші цифрові платформи медіа залишаються доступними.

У Новини.LIVE наголосили, що зупинка телевізійного сигналу має тимчасовий характер. Там очікують на відновлення мовлення найближчим часом.