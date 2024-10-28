Пам’ятка під охороною ЮНЕСКО і символ міста: що відомо про обстріляний Держпром у Харкові

Росіяни пізно ввечері 28 жовтня вдарили по адміністративній будівлі у центральній частині Харкова. На жаль, відбулося пряме влучання у будівл Держпрому, яка вже потерпала від російських атак.

Відомо, що це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Таким чином окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин.

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Що відомо про будівлю Держпрому у Харкові

Росіяни вдарили по будівлі Держпрому, пам'ятці архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Його урочисто відкрили 7 листопада 1928 року. Цей перший радянський 13-поверховий хмарочос був чи не головним в Українській радянській республіці. Згодом туди заселили Раду народних комісарів УРСР.

Назва "Держпром" розшифровується як Будинок Державної промисловості. До попереднього списку ЮНЕСКО будівля потрапила вже у 2017 році. А вже у 2018 році Кабінет міністрів вніс будівлю Держпрому до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт культурної спадщини національного значення.

Росіяни вдарили по Держпрому у центрі міста / Фото Харківської ОВА

Держпром є першою у світі державною офісною будівлею, яку збудували у модерністських формах. Ба більше, це найбільший у світі будинок, зведений у стилі конструктивізму, що вплинуло на розвиток як української, так і світової архітектури. Він на 15 метрів вищий за американську статую Свободи.

Будівлю Держпрому між собою завжди називали по різному – "людський мурашник", "дім-гора", "ковчег". Сьогодні ж у цій будівлі були розташовані адміністративні кабінети, цивільні кабінети, зокрема підрозділи обласної державної адміністрації, господарський суд, Харківський телецентр і телестудія.

До слова, за оновленими даними, внаслідок атаки станом на 23:26 кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 8 – п’ятеро чоловіків і троє жінок. Серед них правоохоронець, який перебував на чергуванні, перехожі, та люди, які перебували у будівлі. Інформації щодо загиблих не надходило.