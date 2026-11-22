Російські війська 22 листопада вдарили авіабомбою по газовій дільниці на Дніпропетровщині. Постраждали працівники Групи Нафтогаз.

Про наслідки ворожого обстрілу розповів Сергій Федоренко, виконувач обов'язків голови правління Групи Нафтогаз.

Що відомо про авіаудар по дільниці газової служби

За словами Федоренка, внаслідок удару по дільниці газової служби постраждали троє працівників Групи Нафтогаз. Одного з них госпіталізували, ще двоє дістали контузії.

Глава правління наголосив, що окупанти прицільно б'ють по фахівцях, які щодня підтримують постачання газу й тепла у прифронтові населені пункти. Попри постійну небезпеку для життя, газовики продовжують виконувати свої обов'язки та відновлювати пошкоджені мережі.

Крім газової дільниці на Дніпропетровщині, загарбники цього ж дня атакували дві автозаправні станції "Укрнафти" у Запорізькій області.

Останнім часом війська агресора систематично б'ють по українських газовиках, їхньому службовому транспорту та критичних об'єктах інфраструктури.

Раніше, 18 листопада, російські окупанти вже завдали ударів по об'єктах компанії у Дніпропетровській та Полтавській областях, поціливши у системи видобутку й розподілу газу.