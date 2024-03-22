Попри значні пошкодження: на ДніпроГЕС запустили частину обладнання

Росія зранку 22 березня масовано вдарила по Україні. Ворог поцілив у найбільшу гідроелектростанцію нашої держави – у Дніпровську, яка розташована в Запоріжжі.

Дніпровську ГЕС атакували 8 ракетами. Вона отримала значні пошкодження, однак частково вдалося відновити роботу та запустити обладнання.

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Триває оцінка збитків

У Міненерго повідомили, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить Запорізьку АЕС.

Крім цього, локалізували пожежі на уражених об’єктах генерації (ТЕС та ГЕС) у кількох областях.

На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання,

– зауважили у відомстві.

Однак там теж пояснили, що електроенергію станція поки не виробляє. Станом на 15:00 22 березня триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

Удари Росії були спрямовані проти енергетики