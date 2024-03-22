Попри значні пошкодження: на ДніпроГЕС запустили частину обладнання
Джерело:Міненерго
Росія зранку 22 березня масовано вдарила по Україні. Ворог поцілив у найбільшу гідроелектростанцію нашої держави – у Дніпровську, яка розташована в Запоріжжі.
Дніпровську ГЕС атакували 8 ракетами. Вона отримала значні пошкодження, однак частково вдалося відновити роботу та запустити обладнання.
Дивіться також "Кричи з усієї сили": у мережі показали відео порятунку 21-річної дівчини у Хмельницькому
Триває оцінка збитків
У Міненерго повідомили, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить Запорізьку АЕС.
Крім цього, локалізували пожежі на уражених об’єктах генерації (ТЕС та ГЕС) у кількох областях.
На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання,
– зауважили у відомстві.
Однак там теж пояснили, що електроенергію станція поки не виробляє. Станом на 15:00 22 березня триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.
Удари Росії були спрямовані проти енергетики
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Він зазначив, що уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах.
- За словами посадовця, ключове зараз те, що енергосистема цілісна й працює стабільно. Наші енергооб'єкти витримали удар завдяки додатковому захисту, тому дефіциту потужностей немає та не прогнозується.
- Шмигаль також зауважив, що ремонтні бригади працюють 24 години на добу, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок. Прем'єр-міністр пояснив, що світло будемо повертати в три етапи: перший – заживимо критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні), другий етап – заживимо населення, а третій етап – заживимо промисловість. Попередньо, для виконання всього комплексу робіт потрібна доба.