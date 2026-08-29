"Чудовий вибір для точних ударів": полковник запасу пояснив, чим могли атакувати Донецьк

В окупованому Донецьку 26 серпня пролунали вибухи. Місцеві повідомляли про 13 ракет, а згодом окупанти оприлюднили фото, де видно уламки Storm Shadow або SCALP.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що найімовірніше, ми влучили по місцю дислокації 51-го штабу армії Росії. Усі в Донецьку добре знають, де він розташований.

Яку зброю могла використати Україна

Наші партизани та спецслужби чудово знають місце розташування російського підрозділу, зокрема й підземні паркінги, куди заїхало це командування. Тому цей удар був питанням часу, коли тільки з’явилися високоточні системи.

Адже нам була потрібна саме високоточна зброя, щоб виокремити ціль у житловому кварталі. Це дуже складно зробити. На кадрах у мережі було видно серйозне задимлення.

"Storm Shadow, SCALP – виконують ці завдання. Щодо "Фламінго" – є певні питання. А Storm Shadow, SCALP – це чудовий вибір для виконання високоточних ударів. Сподіваємось, що незабаром наша розвідка підтвердить знищення російського штабу", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Як Україна може використовувати ракети "Фламінго"

Щодо "Фламінго", то ця ракета може пролетіти 3 тисячі кілометрів. Двигун у неї працюватиме 5 – 10 годин. З огляду на це, вона може пролетіти у Донецьк, але росіяни не дозволяють їй стільки часу перебувати у повітрі.

"Вони підіймають свої літаки А-50. На фоні землі ракети дуже добре видно. Вони справді так звані "тихохідки", бо це досить важка ракета – 5 – 6 тонн. Утримувати її в повітрі, особливо на великих швидкостях, практично неможливо", – пояснив Роман Світан.

Льотчик-інструктор розібрав удар по Донецьку: дивіться відео

Крейсерська швидкість становить близько 500 – 600 кілометрів на годину, отже, її збиватимуть. Але цю ракету з боєголовкою у пів тонни або й тонну, можна використовувати на коротких дальностях оперативного рівня, тоді, коли А-50 ще її не бачать. І навіть якщо побачили, то російські винищувачі не встигають її перехопити. Це глибина десь до 300 кілометрів.

Україна може створити повітряний "коридор" у російській ППО. Адже фронтальна ППО у них не така щільна, як московська. При створенні коридору всі ракети на глибину 200 – 300 кілометрів – долетять. Тобто саме на таку відстань є сенс їх застосовувати,

– наголосив льотчик-інструктор.

Якщо зважати на дальність до Курська, Брянська, Воронежа, Бєлгородської та Ростовської областей і, звісно, до будь-якого місця окупованої території, то вони долетять і виконають бойове завдання. По Криму також можна ними працювати.

Для будь-якого засобу ураження є своя оптимальна ніша застосування. Отже, ракети такого типу, треба використовувати сповна. А це якраз малі дальності оперативного рівня. А далі намагатися просуватися у створенні певних систем ухилення від російської ППО.