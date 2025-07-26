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24 Канал Новини України Окупанти повністю знищили торгівельний центр "Епіцентр" на Дніпропетровщині
26 липня, 09:41
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Окупанти повністю знищили торгівельний центр "Епіцентр" на Дніпропетровщині

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські окупанти атакували Дніпропетровщину вночі 26 липня.

  • Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр".

Російська армія в ніч проти 26 липня атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих дій знищено торгівельний центр "Епіцентр" в області.

На місці атаки здійнялась пожежа, яку вже загасили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Кам'янського Андрія Білоусова.

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Що відомо про атаку ворога на Дніпропетровщину?

Росіяни завдали масованої комбінованої атаки на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік та постраждала жінка. Через дії окупантів понівечена багатоповерхівка та пошкоджені промислові підприємства. Внаслідок атаки виникли пожежі. 

Крім цього, за даними очільника ОВА, зафіксовано кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Лисак повідомив, що загинула одна людина, ще 4 людини зазнали поранення.

Білоусов зазначив, що  внаслідок атаки поряд з містом виникло декілька пожеж. Зафіксовано пошкодження житлового фонду в місті, вибиті вікна. 

Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр" (територіально Дніпровський район області). Наразі займання вже загасили, 
– повідомив Андрій Білоусов.

Він зазначив, що люди в Кам'янському не постраждали.


Наслідки атаки по "Епіцентру" у Дніпровському районі / Фото Суспільне

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До слова, під приціл ворога вночі 26 липня потрапив і Харків. Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години – 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "Шахедів" атакували регіон. 

Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.