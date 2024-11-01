Загиблий поліцейський та десятки поранених: усе, що відомо про атаку на Харків 1 листопада

Російські війська продовжують щодня тероризувати мирні міста України. Увечері 1 листопада окупанти завдали чергового смертельного удару по Харкову.

Внаслідок удару загинув поліцейський, десятки людей зазнали поранень. Усе, що відомо про наслідки російської атаки на Харків увечері 1 листопада – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Харків

Окупанти завдали чергового удару по Харкову об 16:05 1 листопада. Внаслідок атаки було пошкоджено 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 автомобілів.

У поліції Харківської області розповіли, що наразі на місці удару працює штаб слідчого управління, де усі постраждалі можуть подати заяви про пошкодження майна. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці розповіли, що Росія атакувала Харків ракетами С-400. Удар прийшовся по місцю дислокації поліцейських. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки удару по Харкову / Фото Нацполіції

Скільки людей загинуло та постраждало

Станом на 22:00 1 листопада відомо, що внаслідок ракетного удару по Харкову загинув 1 поліцейський, ще 30 працівників поліції зазнали поранень, також постраждав 1 рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян.

Що відомо про загиблого поліцейського

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. На момент смерті йому було 40 років.

Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні,

– розповів Синєгубов.

Андрій Матвієнко / Фото Олега Синєгубова

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Олег Синєгубов висловили щирі співчуття родині та близьким Андрія Матвієнка. Голова ОВА також підтримав усіх працівників поліції Харківщини в цей важкий час.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко додав, що Андрій Матвієнко обіймав посаду заступника начальника Управління кадрового забезпечення ГУ Національної поліції в Харківській області. За його словами, внаслідок ракетних ударів Матвієнко зазнав серйозних осколкових і вибухових травм.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблого.