Найменшій дитині – одна доба: шокуючі кадри пологового в Харкові після атаки дронами

Вранці в Харкові через атаку російських безпілотників по Салтівському району до медиків звернулось девятеро людей. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, автівки.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про те, хто постраждав від сьогоднішньої ранкової атаки Росії по Харкову.

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Атака на Харків: пологовий нині не працює

Серед постраждалих у Харкові – 45-річний чоловік, він зазнав порізів склом, бо три БпЛА вдарили по житловому кварталу, де щільна забудова. Крім того, поранені три жінки та троє їхніх новонароджених синів, які перебували у пологовому будинку.

"Найстаршому – два дні, найменші народилися вчора, тобто сьогодні їм виповнюється повна доба. Жінки з дітьми сильно перелякалися, бо влучання відбулося через дорогу, це кілька десятків метрів", – озвучила Черненко

Серед медиків поранених немає. Однак медзаклад наразі не працює, жінок звідти евакуювали. В гіршому стані опинилась стоматологічна поліклініка, бо влучання сталося в цю будівлю. Наразі вирішується, чи буде переноситись ця установа в інше місце, адже поліклініка активно функціонувала, виконувала низку соціальних програм, надаючи медичні послуги пільговим категоріям громадян.

Влучання було між першим і другим поверхом, де був розміщений рентгенологічний кабінет, а також кабінети, де вели прийом лікарі, які повинні були почати роботу з 8:00 – 9:00, а о 5:30 туди влетів безпілотник,

– розповіла Черненко.

Наслідки ударів по Харкову / скриншоти з відео

Сьогодні під атакою опинився і медзаклад у Чугуєві на Харківщині. Один БпЛА влучив у дорогу перед лікарнею. Спочатку повідомлялось, що постраждала лише одна людина, але кількість згодом зросла до чотирьох. Росіяни били також по житлових будинках (пошкоджено 15), по цивільних підприємствах (пошкоджено чотири), бібліотеці.