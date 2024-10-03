Росія скинула КАБи по Харкову, влучивши в будинок: серед врятованих жінка з пухнастим улюбленцем

Ввчері 2 жовтня Росія завдала авіаудару по Салтівському району Харкова. Влучання ворожої бомби прийшлося у житлову 5-поверхівку. В ОВА повідомили, що постраждало 12 осіб, серед яких 3-річна дівчинка.

Внаслідок удару по будинку сталася руйнація фасадної частини та 4-х квартир на 4-му і 5-му поверхах. Удар прийшовся по спальному району міста. Про це 24 каналу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наголосивши, що жодних військових та й інфраструктурних об'єктів там немає.

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Наслідки вечірнього удару КАБами

На місці удару виникло займання конструктивних елементів будинку, пошкоджено 10 автомобілів.

Відомо про те, що ворог завдав декілька ударів керованими авіабомбами по Харкову, одна влучила в багатоквартирний житловий будинок в Салтівському районі, зруйновано декілька поверхів. На місці працювали Нацполіція, підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога,

– озвучив Синєгубов.

В Нацполіції повідомили, що Росія вдарила 4 КАБами: 2 по Золочіву і ще 2 по Харкову. Окрім Салтівського району Харкова, влучання зафіксовано у лісопарковій зоні в Шевченківському районі. Там пошкоджено будинки, які розташовані поруч. Обійшлося без жертв.

Попередньо відомо, що противник скинув КАБ-250 з УМПК. На місці було розгорнуто криміналістичну лабораторію. Влучання в Салтівському районі відбулось не в дах будинку, а у квартиру на 4 поверсі, всередині є обвали. На подвір'ї 5-поверхівки стояли його мешканці, серед врятованих – жінка зі своїм рудим котиком, якого намагалася всіляко заспокоїти.

Удар по житловому будинку в Салтівському районі Харкова / Анна Черненко для 24 Каналу

КАБи ворог скинув з Су-34, які вилетіли з Бєлгородщини

На місці удару можна було побачити уламки від керованої авіабомби, їх досліджували співробітники Харківської обласної прокуратури. У відомстві розповіли, що протягом 20 хвилин ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області із застосуванням 2 літаків Су-34 здійснив пуски 5 керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю (Дергачівський район).

За попередньою інформацією, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

В ДСНС прозвітували, що вогнеборці локалізували вогонь в Салтівському районі о 23:47, о 00:30 3 жовтня повністю ліквідували. У відомстві також повідомили, що 3 жовтня близько 05:00 ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по селу Черкаська Лозова Молоданилівської громади. Внаслідок удару КАБами горіли житлові будинки на площі 200 метрів квадратних. Постраждала 59-річна жінка.

Наслідки ворожої атаки по Харкову / Анна Черненко для 24 Каналу