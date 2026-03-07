У Харкові через російський удар загинули 9-річний Гордій Удовиченко та його мама Олена
- У Харкові внаслідок російського ракетного удару загинули вчителька Олена Удовиченко та її син Гордій.
- 9-річний Гордій навчався у ліцеї №6, де працювала його мама, та був гравцем хокейної команди "Білий Барс".
Внаслідок російського ракетного удару по Харкову уночі 7 березня загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її 9-річний син Гордій. Трагедія сталася через влучання у багатоповерхівку.
Відповідну інформацію повідомили Харківський ліцей №6 та Федерація хокею України.
Дивіться також Евакуювались вже вдруге: щемка історія літньої пари, яку вивезли з-під лінії фронту
Що відомо про загиблих через удар?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Олена Удовиченко працювала вчителькою початкових класів у ліцеї №6 у Харкові. У навчальному закладі згадують загиблу як чуйну та відкриту жінку, яка завжди була готова допомогти.
Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла,
– ідеться у публікації.
Маленький Гордій навчався у тому ж ліцеї, де працювала його мама. Хлопчика згадують як странного та вихованого учня. Також дитина захоплювалася хокеєм, відомо, що Гордій був гравцем команди "Білий Барс".
"Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість… Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та його маму. Ми втратили частину нашої великої хокейної родини", – написали у федерації про трагедію.
Гордій захоплювався хокеєм / Федерація хокею України
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих Олени та Гордія. Вічна пам'ять.
Які деталі ракетного удару відомі?
Уночі у Харкові пролунала серія вибухів, росіяни атакували місто балістикою. Сталося влучання по багатоповерхівці у Київському районі. Також було влучання БпЛА у промисловій зоні Основ'янського району.
Відомо, що постраждали 15 людей. До лікарень госпіталізували чотирьох поранених, серед них – 11-річний хлопчик, який перебуває у вкрай важкому стані в реанімації. Ще один 6-річний хлопчик отримав забої.
Загалом з-під завалів зруйнованого під'їзду 5-поверхового житлового будинку рятувальники деблокували тіла десяти загиблих людей та ще фрагменти тіла. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.