Масована атака Росії на Харків: у місті третю добу шукають людей під завалами

Росіяни завдали масованого удару по Харкову вночі 7 червня, рятувальники досі продовжують пошукові роботи. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це під час брифінгу у понеділок, 9 червня, заявив керівник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Артем Астахов, передає 24 Канал.

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Що відбувається на місці удару

За його словами, через російський удар по цивільному підприємству в Київському районі Харкова були значні руйнування та пожежі в чотирьох цехах загальною площею 10 тисяч квадратних метрів.

Зранку 8 червня, орієнтовно 08:35, пожежу вдалося локалізувати. Станом на 9 червня триває її ліквідація. Крім того, за останніми даними, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох людей.

Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого постраждав рятувальник. Є ймовірність, що під завалами перебувають ще шість людей,

– повідомив Астахов.

Рятувальні роботи у Харкові / ДСНС України

Нагадаємо, зранку 7 червня у Харкові прогриміло понад 55 вибухів. Місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. Внаслідок удару постраждали люди, є жертви.