Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, є постраждалі

Під прицілом окупантів опинився Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десять багатоповерхівок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку на Харків?

Наразі відомо, що через ворожу атаку постраждала щонайменше одна людина.

Окупанти вдарили по Харкову, понад 10 багатоповерхівок пошкоджено,

– зазначив мер міста, коментуючи наслідки прильоту.

Місцеві служби продовжують обстежувати територію та фіксувати масштаби руйнувань.

Нагадаємо, вранці 9 серпня Росія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. У 10-поверхівці зруйновані конструкції з 7-го по 10-й поверхи та виникла пожежа. Відомо про 36 постраждалих, серед них 5-річна дитина. Також є загиблі.

Крім того, Росія вранці 5 серпня атакувала Харків двома ракетами S8000 "Бандероль". Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах. Відомо щонайменше про 8 постраждалих. Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство, у Холодногірському районі пошкоджені 15 будинків.

Зазначимо, що окупанти тероризують не лише обласний центр, але й міста та села регіону. Вночі 10 серпня росіяни масовано атакували Дергачі на Харківщині – по місту запустили майже 20 дронів. Кілька БпЛА влучили у гуртожитки для переселенців, де мешкали близько 40 родин. Будівлі зазнали значних руйнувань і стали непридатними для проживання, усіх мешканців евакуювали. Постраждали двоє людей, загиблих немає.