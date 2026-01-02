"ФСБшники влаштували п'яні гуляння": ЗМІ розкрили деталі удару по кафе у Хорлах
- У новорічну ніч Українат атакувала кафе в селі Хорли, де окупанти влаштували святкування.
- Загинули понад два десятки осіб.
Росіяни скаржаться, що у новорічну ніч три українські безпілотники атакували кафе в окупованому селі Хорли. За твердженням ворога, внаслідок удару загинули 24 особи та близько 50 зазнали поранень.
Окупанти заявили, що загиблі – місцеві жителі, які святкували новий рік. Однак, це неправда. У застіллі брали участь представники ФСБ, російської армії, поліції та окупаційної влади, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Що відомо про атаку на кафе у Хорлах?
У ніч проти 1 січня у Хорлах пролунала серія вибухів. Українські воїни завдали прицільних ударів по об'єктах, де відпочивали російські окупанти.
Відомо, що загарбники влаштували гуляння в кафе та готелі. Вони вживали алкоголь та гучно поводилися.
Внаслідок атаки російська армія та окупаційна адміністрація зазнали значних втрат.
У Силах безпеки і оборони пояснили, що у курортному селищі Хорли майже не залишилося місцевих жителів. Більшість житлових будинків, баз відпочинку та іншої нерухомості окупаційна адміністрація незаконно відібрала й заселила російськими військовими.
Військові підкреслили, що на тимчасово окупованих територіях України для загарбників не існує та не існуватиме безпечних місць.
- До слова, серед загиблих – Сергій Боган — колаборант, який співпрацював з Росією з 2014 року та служив в окупаційній поліції. Боган причетний до викрадень і катувань людей в Скадовському районі.
- Хорли – курортне село в Каланчацькій громаді Скадовського району Херсонської області. Воно розташоване на півострові Гіркий Кут у Чорному морі, який через форму часто називають "Маленьким Кримом". Відстань до Каланчака – близько 22 кілометрів. У селі є морський порт. Площа Хорлів – приблизно 8 кілометрів квадратних. З 24 лютого 2022 року село перебуває під тимчасовою російською окупацією.