Удар по Івановському на Курщині: ЗМІ розповіли про втрати росіян

Українські Сили оборони 2 січня вдарили по селу Івановське, що на Курщині. ЗМІ розповіли, яких втрат зазнали російські військові.

За офіційною версією влади Росії постраждали лише "мирні цивільні об'єкти", а саме пошта, торговий центр і школа-інтернат. Однак, у російських ЗМІ кажуть, що втрати внаслідок атаки на Іванівське є більшими, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Курщині

У російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що по Іванівському 2 січня вдарили ракетою HIMARS. Внаслідок цього загинуло семеро російських військових. Поранення отримала одна цивільна жінка.

Окрім цього, пошкоджено сільський Дім культури, торговий центр "Русь", школу-інтернат, що не функціонує, пошту та 4 приватних будинки.

Нагадаємо, що 2 січня окупанти 810-ї бригади зібралися для нагородження в місцевому будинку культури. Саме в цей момент стався вибух. Зазначимо, що саме ця бригада була перекинута з Криму на Курщину та після цього не припиняла зазнавати величезних втрат.