Чи виготовляє Росія Ту-160 та Ту-22М3 та які наслідки має удар по авіазаводу у Казані

У ніч на 20 січня 2025 року далекобійні дрони-камікадзе Збройних сил України завдали удару по Казанському авіазаводу (КАПО), ключовому підприємству з виробництва стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160. В якому стані зараз знаходиться виробництво цих літаків у Росії.

Аналіз ситуації демонструє парадоксальну картину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чи може Росія виготовляти Ту-160 і Ту-22МЗ

На цей момент у відкритих джерелах підтверджується лише факт атаки дронів на КАПО, але це вже дає підстави поставити запитання: в якому стані зараз знаходиться виробництво цих літаків у Росії?

Росія не здатна виготовляти з нуля нові Ту-160 і Ту-22М3. Для складання "нових" літаків росіяни використовують корпуси, створені ще за радянських часів і десятиліттями зберігалися на території заводу. Цей процес, на "новомові" Росії, називають "воспроізводство".

У 2022–2023 роках із радянських корпусів було зібрано три бомбардувальники Ту-160М, ще один проходив модернізацію. Однак всі чотири літаки, які могли б нести до 12 крилатих ракет, досі не прийняті на озброєння, хоча їх обіцяли здати ще в 2023 році. Росія сподівається взяти їх на озброєння хоча б у 2025. Причиною цього можуть бути проблеми з двигунами та бортовим обладнанням. У 2024 році один із цих літаків використовували лише для пропагандистської показухи під час візиту Путіна на завод.

Стан справ із Ту-22М3 ще складніший. До 2022 року супутникові знімки показували шість корпусів цих літаків на відкритому майданчику заводу. З 2012 по 2021 рік велися безрезультатні перемовини про їхню модернізацію. У результаті максимум два корпуси використали для ролі "донорів запчастин", або для виготовлення корпусу модернізованого Ту-22М3М, представленого в 2023 році.

Що стосується цих модернізованих Ту-22М3М, то тут насправді ще специфічніше – перший літак цього варіанту рашисти викотили в 2018 році, другий – в березні позаминулого року, і на цьому перелік наявних бомбардувальників цього варіанту вичерпується. Хоча цей факт не заважав керівництву КАПО наприкінці 2023 року заявляти наразі нереалізований план по установці штанги дозаправки на усі наявні Ту-22М в строю "ВКС РФ".

Казанський авіазавод – одне з найбільших підприємств російського ВПК, де працює близько 8,5 тисяч осіб. Удар по цьому об'єкту ставить під загрозу не лише виробництво літаків, але й загальний потенціал російської авіаційної промисловості.