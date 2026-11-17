У вівторок, 17 листопада, міністр оборони Євгеній Хмара прибув на своє перше засідання у форматі "Рамштайн". Посадовець прокоментував атаку на Кримський міст.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що сказав Хмара?

український урядовець поспілкувався з журналістами безпосередньо перед відкриттям зустрічі міжнародних партнерів. Своє налаштування на майбутні переговори він лаконічно охарактеризував словом "бойовий".

Ми тільки починаємо,

– коротко відповів Євгеній Хмара на запитання щодо ураження Кримського мосту та подальших дій Сил оборони.

Під час зустрічі українська сторона зосередиться на отриманні додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони та забезпеченні бойової авіації боєприпасами. Крім того, на обговорення винесено фінансування для нарощування виробництва безпілотників та розвиток спільних оборонних підприємств із партнерами.

Київ також планує посилювати далекобійний тиск на військову інфраструктуру противника. Відповідні операції вже виконуються, а результати попередніх ударів дозволили погодити наступні кроки.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський затвердив нові далекобійні операції та назвав пріоритети України на "Рамштайні". Президент наголосив на успішному виконанні плану санкційних дипстрайків і затвердженні нових цілей.