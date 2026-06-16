"Росіяни співчувають": Паша "Мерседес" заявив, що за руйнацією у Лаврі стоїть диявол

Масований російський обстріл 15 червня зачепив і територію Києво-Печерської лаври. Там спалахнула пожежа й сталися руйнування.

При цьому на випадок доволі цинічно відреагував митрополит УПЦ МП Павло. Він записав окреме відеозвернення з неоднозначними заявами.

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Він схарактеризував удар по святині як "справу диявола", при цьому не назвавши прямо Росію винуватцем атаки. Водночас митрополит заявив, що православні віряни у різних країнах світу, зокрема й у Росії, нібито "співчувають" цим руйнуванням.

Люди, які вважають, що це вони роблять, – це робить диявол,

– висловився він.

Окремо Павло згадав про "тиск" на духовенство, виселення монахів із Лаври та висловився про "запустіння" у храмах, пов'язуючи це з людьми, які, за його словами, використовують святині для зйомок провокативного контенту замість богослужінь.

Важливо! Унаслідок атаки безпілотника було пошкоджено Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. Після огляду місця події правоохоронці виявили уламки корпусу та елементи двигуна російського дрона-камікадзе.



У світі рішуче засудили атаку країни-агресорки. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон окремо наголосив на символічному значенні Києво-Печерської лаври, зазначивши, що вона є однією з найвизначніших святинь українського православ'я та входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Варто зауважити, що Павло Лебідь перебуває під санкціями РНБО та є фігурантом кримінальних проваджень щодо розпалювання релігійної ворожнечі та виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Його попередня публічна діяльність також неодноразово викликала резонанс: він був депутатом Київради від "Партії регіонів", під час подій Революції Гідності підтримував тодішню владу та дії силовиків, а у 2019 році називав Україну "агресором" у контексті війни на Донбасі.