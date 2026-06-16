Величезна сума: гендиректор оприлюднив суму збитків від атаки Києво-Печерської лаври

У ніч на 15 червня два російських дрони уразили Києво-Печерську лавру, завдавши святині значних пошкоджень. Влада обіцяла виділити кошти на відновлення одразу після проведення всіх експертиз.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, основний удар припав на Успенський собор, там на 80% зруйновано дах. А другий удар, який пролунав через 3 години, припав на історичну вежу Івана Кущника XVII – XVIII cтоліть.

До теми "Атаки проти християнських святинь неприйнятні": США засудили удар по Києво-Печерській лаврі

Скільки коштів потрібно на відновлення?

Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що на території Києво-Печерської лаври пошкоджено Національну скарбницю України, постраждав музей "Книги та друкарства". Інші експонати не постраждали, проте навколо вибиті вікна, двері. Загалом на території Києво-Печерської лаври зафіксовано ушкодження 19 об'єктів ЮНЕСКО.

Найбільше постраждав саме собор, але у Лаврі ще підраховують всі збитки від російського удару. За даними гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", збитки уже перевищують 500 мільйонів гривень, але остаточні дані стануть відомі згодом.

Наслідки удару по святині: дивіться відео

На щастя, головний скарб собору – 25-метровий іконостас вдалося вберегти. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, також демонтували. Це зробили ще в першу годину після прильоту.

"Завдяки героїзму рятувальників вдалося зупинити вогонь на окремих локаціях. Найголовніше – ми запобігли проникненню вогню всередину собору. Це було найбільшою загрозою, оскільки всередині стоїть 25-метровий іконостас. Він просочений фарбами. Якби він спалахнув – його б не врятували, а це найбільший іконостас в Україні", – наголосив гендиректор НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Загалом на реставрацію собору знадобиться близько двох років. Очікується, що для вірян двері церкви відчиняться впродовж двох місяців, а для тих, хто планує відвідати Лавру – розроблять нові маршрути.

Головне про удар по Києво-Печерській лаврі

Росіяни атакували монастирський комплекс дронами типу "Герань-2". На місці влучання уже знайшли уламки безпілотників. Внаслідок удару пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни. Вибухова хвиля також зачепила сусідні будівлі Печерського району Києва.

Священники разом з рятувальниками одразу після удару почали виносити унікальні ікони, артефакти, церковні атрибути, які зберігали у святині. Зокрема під час удару у Лаврі відбувалася виставка історичних ікон. На щастя, їх вдалося врятувати.

Неоднозначно відреагували на атаку митрополит УПЦ МП Павло. Він записав спеціальне відеозвернення, у якому заявив, що вина за удар лежить "на дияволі", а росіяни буцімто співчувають українцям.