Росія вдарила ракетами по Києву: кількість поранених зросла

Російські окупанти вкотре атакували Київ сьогодні, 23 листопада. Вони влучили в інфраструктурний об’єкт.

На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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У Києві внаслідок удару є поранені

За словами Кличка, четверо постраждалих внаслідок вибухів у Києві госпіталізовані в медзаклади столиці. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Згодом мер повідомив, що кількість поранених зросла:

"Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина", – заявив Кличко.

Крім того, постраждали 11 мешканців столиці. 10 із них госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Зауважимо, що у Києві є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. У деяких районах немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені відключення.

Також через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці,

– зазначив Кличко.